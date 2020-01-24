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Обвиняемый в киберпреступлениях Бурков пошел на сделку со следствием в США

, 2:07 | Марина Неруцких Срочная новость 54

Гражданин РФ признал себя виновным по двум пунктам из пяти.

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Фото, видео: ТАСС / Широков Андрей; 5-tv.ru

Обвиняемый в киберпреступлениях Бурков пошел на сделку со следствием в США. Как сообщает РИА Новости, россиянин Алексей Бурков признал себя виновным по двум пунктам из пяти.

Слушания проходят в федеральном суде города Александрия (штат Вирджиния). На заседании гражданин России изменил свои первоначальные показания. По информации ТАСС, Бурков признал себя виновным в краже личных данных и отмывании денег.

Согласно американскому законодательству, частично признавшему свою вину обвиняемому в киберпреступлениях грозит до 15 лет тюремного заключения. Вынесение приговора по данному делу назначено на 8 мая.

Американцы инкриминируют российскому специалисту по информационной безопасности Алексею Буркову тот факт, что он якобы управлял интернет сайтом, где продавали кредитные карты. Ущерб, который, по мнению правоохранительных органов США, нанес россиянин, оценили в 20 миллионов долларов.

Бурков был арестован в Израиле в 2015 году, куда прилетел на отдых. После долгих судебных разбирательств было принято решение о его экстрадиции в США. Сразу после высылки россиянина дипломаты РФ направили ноту протеста.

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