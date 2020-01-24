Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай из-за вспышки коронавируса. По последним данным, число инфицированных в КНР возросло до 830 человек. Погибли 25 жителей. Закрыт город Ухань, где предположительно находится очаг заражения. Жителям запрещено выезжать за пределы провинции. В стране действует запрет на массовые мероприятия и фактически сорвано празднование Нового года.

Между тем, коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах — Таиланде, Вьетнаме, Японии, Корее, Сингапуре и США.

В России подтвержденных случаев заболевания пока нет — три человека госпитализированы с подозрением. Все они прилетели из Китая. Приграничные территории России приведены в режим повышенной готовности.

Сотрудники Роспотребнадзора работают в аэропортах и на дорогах. Проверяется каждый пассажир. И даже багаж. На Дальнем Востоке начали вводить собственные меры защиты населения. Власти Амурской области призвали приостановить культурные и рабочие визиты в Китай. А в Приморском крае намерены после китайского Нового года провести проверки на предприятиях, где трудятся граждане КНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ не стал объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае.