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Настасья Самбурская намекнула на свадьбу с экс-бойфрендом Ольги Бузовой

, 16:08 | Мия Субботина Фото 5 219

Актриса опубликовала совместное фото с музыкантом и добавила провокационную подпись к посту.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Тема:
Ольга Бузова 743

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская проводит январские каникулы на Бали. Звезда сериала «Универ» опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой запечатлена возле слона в компании рэпера Леши Свика.

В кадре знаменитость показывает восторг от встречи со слоном, который стоит рядом. На заднем плане музыкант гладит экзотическое животное. К такому снимку артистка решила подобрать провокационную подпись.

«С бывшим Бузовой гладим слона. Завтра у нас свадьба. Он не звал», — подписала пост она.

Поклонники знаменитости не удивились такому «признанию». Они привыкли к шуткам кумира и сразу поняли, что звезда иронизирует. Однако другая часть подписчиков не оценила юмор актрисы: их возмутило поведение Настасьи по отношению к телеведущей.

«Самбурская ты офигенная. Чувство юмора — огонь»;

«Зачем везде впутывать Ольгу? Своей жизни что ли нет», — написали фолловеры.

Ранее, таблоиды приписывали Ольге Бузовой роман с рэпером Лешей Свиком. Их часто замечали вместе, а также знаменитости сами подогревали интерес к своим персонам и публиковали совместные фото в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Самбурская пошла «за хлебом» в купальнике.

Тема:
Ольга Бузова 743
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