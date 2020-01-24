Американский журнал Forbes назвал слабое место США в возможной войне в Евразии. По мнению обозревателя издания Лорена Томпсона, проиграть в военном конфликте Соединенные Штаты могут из-за технического состояния транспортного флота.

Автор материала отметил, что Вашингтон, как правило, ведет боевые действия вдали от своих берегов, что вынуждает командование перебрасывать к месту действия контингент и технику. Для реализации сложнейшей логистической задачи ВМС США использует флот, состоящий из нескольких десятков кораблей-транспортников.

Лорен Томпсон утверждает, что эти суда ощутимо устарели и в настоящий момент готовы к выполнению поставленных задач только на 40%. Обозреватель Forbes уверен, что «враги Америки» отлично осведомлены об этой слабости потенциального противника, в том числе и Россия.

«Хуже того, Россия недавно стала активно проводить учения подводного флота в Атлантическом океане, что позволяет предположить, что в случае конфликта между Востоком и Западом до пункта назначения доберутся не все транспортники», — пишет автор.

Учитывая этот факт, журналист отмечает, что «самые умелые силы в мире» могут вступить в военный конфликт слишком поздно, а то и вовсе потеряют способность эффективно противостоять противнику.

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