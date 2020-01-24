«У нас все было попроще»: Конфликтолог прокомментировал задержание банкиров Деда Хасана и рассказал о жизни в лихие 90-е

Конфликтолог Михаил Орский, являвшийся активным участником всех движений 90-х годов, в интервью 5-tv.ru прокомментировал задержание банкиров Деда Хасана и рассказал о жизни в те лихие годы. По его словам, каждая уважающая себя коммерческая структура имела «силовиков», которые были способны решить конфликтную ситуацию. При этом, чем серьезнее была организация, тем круче у нее была так называемая «крыша».

«К сожалению, или к счастью, я в период своей бурной молодости не достиг каких-то, в этом плане, экономических высот. Не было у меня ни отелей, ни нефтяных вышек, ни банков. Мое поле деятельности — это павильоны, рынки, автосервисы, кафе, какие-то небольшие фирмы. Я, к сожалению, мало что могу вам рассказать об этой деятельности — „нал“, „обнал“. У нас все было попроще и не было в этом нужды», — признается конфликтолог.

Говоря о способах воздействия на потенциальных жертв и должников, Михаил Орский отметил, что в ходу у участников криминальных группировок их было много. Начиналось все с траурных венков, а заканчивалось уничтожением бизнеса. Несмотря на это, бандиты не торопились избавляться от постоянного источника дохода.

«Надгробия — это дорого. Венок-то дешевле с траурной лентой заказать! И мы к таким вещам прибегали, но это самый безобидный шаг. Следующие шаги, если подобное „приветствие“ не возымело действие, это уничтожение имущества… Либо поджог квартиры или поджог машины, потом идет избиение и, как последний метод, это уничтожение бизнеса. Но, это последний шаг, когда с человеком невозможно договориться! А так — нежелательно уничтожать курочку, которая несла золотые яйца», — сказал Михаил Орский.

Конфликтолог добавил, что в 90-е годы в арсенале государства не было таких способов, как, например, конфискация машины или запрет выезда за границу. По его словам, должники тогда чувствовали себя абсолютно безнаказанными.

Помимо прочего, Михаил Орский подчеркнул, что не был знаком с криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дедом Хасаном — Прим.ред.), но был наслышан об этом человеке. Конфликтолог выразил мнение, что лидер одного из самых могущественных криминальных кланов в России был неплохим организатором и дипломатом, но, несмотря на это погиб от пули киллера.

«Я не был знаком с Дедом Хасаном, наслышан, но судя по всему человек обладал незаурядными организаторскими и дипломатическим способностями. Объединил вокруг себя многих. К сожалению, ни эти способности, ни большая голова не уберегли его от пули киллера. Я могу констатировать, что это закономерный итог его тяжелого жизненного пути. К сожалению, с 90-х годов так повелось — воров у нас убивают», — заключил Михаил Орский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД подтвердило задержание банкиров, которых связывают с Дедом Хасаном.