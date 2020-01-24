Полицейские и росгвардейцы обеих столиц начнут получать надбавку за охрану порядка

Сотрудники МВД и военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии в Москве и Петербурге, Московской и Ленинградской областях, участвующие в охране общественного порядка, смогут получать надбавку в размере до 100% своего оклада. Соответствующее решение приняло правительство РФ, пишет РИА Новости.

Такая мера будет способствовать повышению «уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка», считают в Кабмине.

Порядок выплат поручено определить главе МВД Владимиру Колокольцеву и директору Росгвардии Виктору Золотову.

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