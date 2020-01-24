Сосед сожженной петербурженки-блогера найден мертвым

Сосед погибшей девушки-блогера Мишель М., обгоревшее тело которой было обнаружено под Петербургом, найден мертвым.

Тетя молодого человека, которого звали Алесь, рассказала, что он не делился с семьей о своих отношениях с девушкой.

«Подругу я не знаю, мы ничего не знаем, для меня шок. Он жил в другом месте, но прописан здесь. Очень скрытный мальчик был, я его спрашивала: „у тебя девушка есть?“, он улыбается. Вроде работал, все хорошо было», — недоумевает родственница.

Instagram @mishelmichaelis

По факту случившегося полиция проводит расследование.

Как сообщал 5-tv.ru, погибшая Мишель М. вела активный блог на YouTube и Telegram. В своих роликах она рассказывала о свиданиях с миллионерами и опыте употребления наркотиков, а также делилась историями путешествий автостопом.