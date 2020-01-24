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Сын замглавы ГИБДД по Петербургу приехал к отцу на работу и поплатился штрафом

, 22:30 | Сергей Зеленский Эксклюзив 49

Мужчина с улыбкой воспринял требование заплатить 500 рублей за тонированные стекла автомобиля.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Сын заместителя начальника Управления ГИБДД по Петербургу Аркадия Старова Павел подъехал к зданию на улице профессора Попова, где работает его отец и был оштрафован сотрудником ДПС, передает телеканал 78.ru.

Дело в том, что заднее и боковые стекла его черного BMW оказались полностью тонированы в нарушении правил дорожного движения (ПДД).

На кадрах с камеры наблюдения видно, что к сидевшему в авто 36-летнему мужчине подошел полицейский. Водителю иномарки был выписан протокол со штрафом в 500 рублей и предписание в недельный срок удалить тонировку. При этом, как отмечает телеканал, Старов-младший воспринял это с улыбкой.

Известно, что только за последнее время сын замначальника ГИБДД по Северной столице более 30 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. Учитывая этот факт, остается непонятным, почему за тонировку этого «рецидивиста»-водителя оштрафовали только сейчас.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грязные номера автомобиля могут привести к лишению прав.

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