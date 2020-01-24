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  4. Число погибших при землетрясении в Турции возросло до четырех человек

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до четырех человек

, 22:43 | Карина Бернтгольц 86

Как сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу, жертвами происшествия стали два человека в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг.

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Фото, видео: Twitter @FarkliBirBakis_

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до четырех человек. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Сулейман Сойлу. По его словам, жертвами происшествия стали два гражданина Турции, находившихся в момент ЧП в провинции Малатья, и двое — присутствовавших на территории города Элязыга, пишет NTV. При этом, по данным посольства, россиян среди пострадавших в ходе инцидента нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции вечером 24 января. По словам местных жителей, видимых разрушений после ЧП в городе не наблюдается. Однако подземный толчок был довольно сильным, поскольку ощущался также в близлежащих к Элязыгу провинциях.

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