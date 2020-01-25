Гороскоп на 25 января: Луна в Весах предвещает непредвиденные перемены в жизни

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 25 января — идеальное время, для того чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Не стоит бояться, что перемены приведут к неудачам. Луна в Весах предвещает благополучие всем, кто готов рисковать и совершать безбашенные поступки.

♈ Овен

Овны, вы берете на себя слишком много ответственности. Безусловно, помогать другим — это хорошо. Однако нельзя отвечать всегда и за всех. Иногда лучше расслабится и позволить окружающим позаботиться о вас. Заварите себе чашку горячего чая, примите ванну, пригласите в гости друга и проведите вечер за теплыми беседами. В вашей жизни не хватает спокойствия. Звезды советуют взять паузу от всех дел.

Космический совет: отдохните от работы и займитесь любимыми делами.

♉ Телец

Тельцы, у вас фантастическая сила воли! Вспомните, сколько раз вы переступали через себя и свои чувства, для того чтобы достичь цели. Вселенная готова вас наградить за то, что вы продолжали трудиться даже в те дни, когда все шло наперекосяк и хотелось опустить руки. Долгое время вам было тяжело, однако впереди — белая полоса. Не сомневайтесь, все ваши мечты вскоре сбудутся.

Космический совет: сейчас главное для вас — немного подождать.

♊ Близнецы

Близнецы, если вы разорвали отношения со своим партнером, не стоит грустить по этому поводу. Все, что в мире не происходит, — к лучшему. Если вы потеряли вторую половинку, предназначенную вам судьбой, не сомневайтесь: она обязательно к вам вернется. А если это не ваш человек, то и переживать не нужно. Запомните: Вселенная знает гораздо больше, чем каждый из нас, и не позволит, чтобы вы сбились с пути.

Космический совет: доверьтесь воле судьбы.

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♋ Рак

Раки, что вас мотивирует на свершение подвигов? Что может вас заставить свернуть горы? В эти выходные вы должны заняться самоанализом и достичь внутренней гармонии с самим собой. Задумайтесь: вы чувствуете себя на своем месте или, может быть, хочется что-то изменить? Никогда не поздно свернуть направление и двигаться к мечте. Главное — понять, чего вы действительно хотите.

Космический совет: займитесь поиском своего внутреннего «я».

♌ Лев

Львы, вы поглощены работой. Несмотря на то, что ваш доход беспрестанно растет, вы боитесь совершать крупные денежные траты. Что может быть причиной вашего внутреннего страха? Кто может вам помочь избавиться от предрассудков и перестать так беспокоиться о финансах? Возможно, стоит обратиться к специалисту, чтобы он спланировал ваш бюджет.

Космический совет: перестаньте копить и начните тратить деньги.

♍ Дева

Девы, каждый человек уникален. Вы должны принять себя таким, какой вы есть. Ни один человек на земле не сможет уважать вас, если вы сами не будете ценить себя. Для того, чтобы окружающие хотели с вами общаться, вы должны любить себя и не пытаться подстраиваться под каждого, кого повстречали на своем пути. Любовь к себе — то, что вам сейчас необходимо.

Космический совет: научитесь себя любить.

♎ Весы

Весы, хватит ждать, что счастье и благополучие сами свалятся на вас. Для того, чтобы обрести успех, его необходимо заслужить. Древние мудрецы утверждали, что удача тянется только к тем, кто достоин ее, то есть к людям, которые развиваются на протяжении всей жизни. Не переставайте учиться новому, изучайте историю, географию, литературу, узнавайте больше о своей профессии. Если вы прислушаетесь к этим советам, совсем скоро ваша жизнь кардинально изменится.

Космический совет: каждый день учитесь чему-то новому.

♏ Скорпион

Скорпионы, звезды вас предупреждают о глобальных переменах в жизни. Новая любовь, переезд, смена работы, путешествия — это лишь малый список изменений, которые могут произойти с вами, если вы выйдете из зоны комфорта. Не бойтесь рисковать и разрушать рамки общественных стереотипов. Счастливым может стать только тот, кто не знает слова «предрассудки».

Космический совет: выйдите из зоны комфорта.

♐ Стрелец

Стрельцы, сегодня вы можете не бояться делать все, о чем мечтали. Вселенная будет покровительствовать вам. Главное — набраться решимости. Вы не представляете, каким огромным количеством сверхспособностей вы наделены. Вам это неведомо, поскольку вы никогда не пытались определить границы своих возможностей. Запомните, вы — очень талантливый человек и для вас нет ничего невозможного.

Космический совет: попробуйте рискнуть.

♑ Козерог

Козероги, внимательно посмотрите на то, что вы кладете в свою тарелку. Пришло время задуматься о своем питании. Ваше здоровье неразрывно связано с вашей энергией. Поэтому постарайтесь следить за тем, что вы употребляете в пищу. Если это необходимо, наймите фитнес-тренера. Однако не забывайте, что прежде, чем включать в рацион овощи и фрукты, необходимо отказаться от фаст-фуда и прочих вредных продуктов.

Космический совет: пересмотрите свой рацион питания.

♒ Водолей

Водолеи, научитесь говорить «да». Задумайтесь, как часто вы отказываетесь от действительно стоящих предложений из-за глупых опасений или своей лени? Почему бы не отправиться в кругосветное путешествие, оторваться на вечеринке с друзьями или всю ночь гулять со второй половинкой? Пробудите своего внутреннего романтика.

Космический совет: научитесь получать от жизни удовольствие.

♊ Рыбы

Рыбы, наш дом — это не то место, где мы родились, а то, где мы чувствуем себя комфортно и в безопасности. Некоторые всю жизнь путешествуют по свету, пытаясь найти тот уголок, где будут смотреть на мир другими глазами и радоваться каждому новому дню. Если вам не нравится город, в котором вы живете, вы всегда можете переехать. Все, что ограничивает вас — это ваши мысли.

Космический совет: не бойтесь перемен в своей жизни.

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