Главу одного из районов Москвы обокрали в баре

Неприятный случай произошел с главой Войковского района Москвы Дмитрием Янишевским. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина отдыхал в ночном клубе в Москве. Примерно около трех часов утра он заметил отсутствие барсетки — внутри лежало удостоверение госслужащего и деньги в размере 16 тысяч рублей.

Предварительно, во время происшествия мужчина был нетрезв.

Дмитрий Янишевский был назначен главой управы Войковского района города Москвы 1 ноября 2019 года.

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