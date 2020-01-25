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  4. Главу одного из районов Москвы обокрали в баре

Главу одного из районов Москвы обокрали в баре

, 9:36 | Нюра Незванова 34

У госслужащего украли барсетку с 16 тысячами рублей.

Фото: www.globallookpress.com / Martin Moxter

Неприятный случай произошел с главой Войковского района Москвы Дмитрием Янишевским. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина отдыхал в ночном клубе в Москве. Примерно около трех часов утра он заметил отсутствие барсетки — внутри лежало удостоверение госслужащего и деньги в размере 16 тысяч рублей.

Предварительно, во время происшествия мужчина был нетрезв.

Дмитрий Янишевский был назначен главой управы Войковского района города Москвы 1 ноября 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у актрисы сериала «Улицы разбитых фонарей» украли дистроник с ее авто.

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