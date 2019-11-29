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Жена Газманова трогательно поздравила сына с днем рождения

, 12:50 | Мия Субботина Фото 3 536

Марина Газманова поделилась откровенными воспоминаниями в день рождения Филиппа.

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Фото, видео: Instagram @marinagazmanova

Супруга российского исполнителя Олега Газманова — Марина — выложила на своей странице в Instagram пост с поздравлением старшему сыну. В честь 22-летия Филиппа, женщина рассказала о своих воспоминаниях в его день рождения, а также дала наставления имениннику.

«Сын! Прими мои искренние поздравления в этот ноябрьский день — лучший день в моей жизни. Он принес мне тебя, самого желанного ребенка на Свете. Помню эту субботу не по-осеннему солнечную, уже после обеда я держала тебя в своих руках, без отрыва смотрела, как ты мирно спал. А теперь ты меня можешь легко держать в своих могучих объятиях», — подписала пост Марина.

Instagram @marinagazmanova

Подписчики пришли в восторг от такого искреннего и трогательного поздравления близкому человеку, а также написали свои пожелания сыну Газманова.

«Здоровья и счастья Филиппу!»;

«Примите мои поздравления! Красавец!»;

«С днем рождения вашего сына Филиппа. Он красавчик»;

«Какое прекрасное поздравление, каждая строчка — произведение, наполненное заботой, любовью, мудростью. С днем рождения!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марина Газманова показала фото страстного поцелуя с мужем.

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