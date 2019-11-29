Жена Газманова трогательно поздравила сына с днем рождения

Супруга российского исполнителя Олега Газманова — Марина — выложила на своей странице в Instagram пост с поздравлением старшему сыну. В честь 22-летия Филиппа, женщина рассказала о своих воспоминаниях в его день рождения, а также дала наставления имениннику.
«
Подписчики пришли в восторг от такого искреннего и трогательного поздравления близкому человеку, а также написали свои пожелания сыну Газманова.
«Здоровья и счастья Филиппу!»;
«Примите мои поздравления! Красавец!»;
«С днем рождения вашего сына Филиппа. Он красавчик»;
«Какое прекрасное поздравление, каждая строчка — произведение, наполненное заботой, любовью, мудростью. С днем рождения!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марина Газманова показала фото страстного поцелуя с мужем.