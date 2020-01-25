Фото предполагаемого места первого заражения коронавирусом в Китае

Китайская журналистка Муйи Сяо на своей странице в Twitter опубликовала фото предполагаемого места первого заражения коронавирусом в Поднебесной, сообщает URA.RU. По ее словам, снимки сделаны на рыбном рынке в Ухане, где торговцы продают и других диких животных.

«Фото меню на рыбном рынке в Ухане. Не знаю, когда оно было сделано, но они продают все виды диких животных, включая живых волчат и пальмовых циветт. Вторая фотография, сделанная после обнаружения вспышки, демонстрирует эту вывеску (третья слева), где слово „дикие“ в названии прикрыто», — написала Муйи Сяо.

Twitter @muyixiao

Журналистка, помимо прочего, отметила, что в первый день Лунного Нового года в свете последних событий на улицах города Ухань тихо и пусто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Австралия и Малайзия подтвердили случаи заражения коронавирусом. Число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nСоV, в Китае увеличилось до 1287 человек.