Австралия и Малайзия подтвердили случаи заражения коронавирусом

Мужчина из Мельбурна стал первым заболевшим пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nСоV. Об этом в ходе пресс-конференции по поводу эпидемии заявил представитель местной власти. Сообщается, что он вернулся из китайского Уханя 19 января, где находился две недели. Больной был изолирован при первом же подозрении на опасный диагноз.

Власти Малайзии заявили сразу о трех случаях заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Между тем в самом Китае число заболевших пневмонией, вызванной смертельно опасным вирусом составило уже 1287 человек. Число летальных случаев увеличилось до 41.

В Ухань прибыли около 450 военных медиков КНР. Среди специалистов, призванных бороться с опасным недугом эксперты в области респираторных заболеваний, инфекционных болезней, инфекционного контроля в реанимационных отделениях. Сообщает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вспышка коронавируса могла произойти из-за утечки в лаборатории в Ухане.