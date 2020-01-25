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  4. На YouTube блогерши, которую нашли мертвой в лесу Ленобласти, вышел ролик после ее смерти

На YouTube блогерши, которую нашли мертвой в лесу Ленобласти, вышел ролик после ее смерти

, 13:23 | Нюра Незванова 90

Предположительно, погибшая девушка залила видео заранее.

Фото: Соцсети

На YouTube канале блогера Мишель, тело которой нашли в лесу под Петербургом, вышел новый ролик. Видео появилось 23 января, в этот же день была обнаружена погибшая, пишет телеканал 78.ru.

Скорее всего Мишель, так представлялась блогерша, залила его на сайт заранее.

В ролике девушка рассказывает о том, что однажды ее чуть не убили в Иркутске, а однажды пытались отобрать паспорт в Дагестане. Видео посвящено путешествиям автостопом, которое по словам Мишель, является довольно опасным занятием.

Погибшая также вела активный блог в Telegram. Последняя запись девушки была сделана 19 января — предположительно, в последний день ее жизни.

Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах умерла Мишель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сосед сожженной петербурженки-блогера найден мертвым.

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