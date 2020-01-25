Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять изменения, которые сократят сроки рассмотрения заявлений граждан о распоряжении деньгами материнского капитала. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала», — говорится в поручении.

Там же перечислены меры, за счет которых могут быть сокращены сроки рассмотрения обращений граждан. Одна из них — организация электронного взаимодействия между органами Пенсионного фонда и кредитными организациями.

У правительства есть время на выполнение поручения до 31 июля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поручил разработать нормативные акты по маткапиталу за несколько месяцев. Изменения предусматривают, что его будут выплачивать при рождении первого ребенка.