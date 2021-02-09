Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным

|
Мия Субботина
68 392

Знаменитость решилась сделать откровенное заявление о личной жизни.

Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская разоткровенничалась с подписчиками в Instagram и рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным.

Еще до Нового года в сети появилась информация, что пианистка разошлась со скандально известным певцом. После посещения салона красоты блондинка решилась откровенно ответить на вопросы о личной жизни от ее поклонников. В ходе беседы звезда призналась, что вместе с Прохором они никогда не были в отношениях.

«Виталина, а вы с Шаляпиным вместе?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

«Мы и не были, а сейчас тем более», — пояснила она.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Фанаты продолжили расспрашивать пианистку и поинтересовались, были ли отношения неким PR-ходом. Ведь зачастую на телевидении звезд представляли именно как пару.

«Виталина, у вас был проект с Прохором?» — прокомментировал поклонник.

«Можно так сказать, вполне», — написала экс-супруга Джигарханяна.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Получив долгожданный комментарий от телезвезды, поклонники засыпали Цымбалюк-Романовскую комплиментами. Они написали, что пианистка прекрасно выглядит на новом фото.

«Вы прекрасно выглядите!»;

«Молодец! Всегда улыбка на лице приятная»;

«Умная, красивая, обожаю вас»;

«Красавица! И самое главное — умница!» — отметили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что раскрыты ранее неизвестные детали жизни Виталины Цымбалюк-Романовской.

Читайте также

-14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.26
-0.85 89.40
-0.49
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Последние новости

7:49
Интерес Германии к «Спутнику V» объяснили «катастрофой» с вакцинами на Западе
7:37
Новые обновления для Windows 10 приводят к «синему экрану смерти»
7:30
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака
7:25
Синяки и опухший глаз: муж Студилиной в шоке от ее занятий с партнером по танцам
7:15
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным
7:14
Кого принцесса Диана считала самым сексуальным мужчиной в мире?

Сейчас читают

Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака
Два беспроигрышных варианта: как разделить имущество, не расторгая брак?
Володина предупредила, что проблемы в феврале усилятся весной и летом 2021 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Псаки перепутала Олимпийские игры в Токио и Пекине
«У меня нет полномочий»: как «переобулся» Зеленский и лично отключил три телеканала
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака