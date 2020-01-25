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  4. Самолет «Белавиа» незапланированно сел в Гродно, с борта сняли шесть человек

Самолет «Белавиа» незапланированно сел в Гродно, с борта сняли шесть человек

, 17:14 | Нюра Незванова 36

Лайнер, следовавший из Минска в Мюнхен, по неизвестным причинам сел в Гродно.

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

Самолет авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Мюнхен, совершил незапланированную посадку в Гродно. Причем сообщается, что с борта были сняты шесть человек, пишет белорусский портал tut.by.

«По сообщениям пассажиров, при посадке в Гродно с борта сняли шесть человек», — сообщило издание.

Twittew @Anton Motolko

Судя по данным сайта flightaware, самолет, который уже находился в воздушном пространстве Польши, неожиданно развернулся и вернулся в Белоруссию. В Гродно лайнер приземлился в 17.39, а вновь вылетел в Мюнхен в 19.26 по белорусскому времени.

В «Белавия» пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе на борту.

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