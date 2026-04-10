Олег Тактаров назвал Россию самой комфортной для жизни страной

|
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

Спортсмен долгое время провел за границей, строя там карьеру.

Почему Тактаров вернулся в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Олег Тактаров: в США безопасность на нуле, в отличие от России

Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров считает Россию самой комфортной и свободной страной для жизни. Об этом он заявил в беседе с Sport24.

«Сейчас в Штатах бензин в четыре раза дороже, чем у нас, бомжи в магазинах воруют все, что хотят. Безопасность у них (в США. — Прим. ред.) на нуле, а в России я с таким не сталкивался», — сказал Тактаров.

Спортсмен подчеркнул, что в России он чувствует себя настолько спокойно, что даже перестал запирать дверь в своем доме.

О том, как устроена жизнь за границей, Тактаров знает не понаслышке. Еще в 1994 году он уехал в США, где сделал успешную карьеру в спорте и кино. Несмотря на востребованность за океаном, в 2011 году актер окончательно вернулся в Россию и сейчас живет в Сарове.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Олег Тактаров раскрыл секрет, как добиться успеха за границей. Для этого нужно перестать бояться выглядеть глупо. На примере своей карьеры в США он объяснил, что вера в себя и игнорирование критики позволяют достичь вершин, несмотря на неизбежные ошибки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:40
Мошенники начали делать пользователей «админами» опасных каналов с целью шантажа
0:17
Путин поручил интегрировать ИИ во все крупные отрасли страны
0:08
В Петербурге мужчина зарезал сожительницу, а после покончил с собой
0:07
Бывший муж Лерчек попросил условный срок по делу о нелегальном выводе крупной суммы за границу
23:59
Путин: от развития технологий зависит существование России
23:46
Сейчас читают

Нефтяное сердце: как живет закрытый остров Харк во время войны в Иране
Красиво, но опасно: как прогулки среди весенних цветов могут навредить собаке
Полезнее овощей и фруктов: назван самый питательный животный жир
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео