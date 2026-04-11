«Распущенность и непонятно что»: Шаляпин сравнил народные хоры с попсой

Прохор Шаляпин: русская культура не нуждается в пиаре

Русская культура уникальна, а ее народные хоры знает весь мир. Достичь такого уровня — это повод для радости и гордости. Таким мнением поделился в интервью 5-tv.ru певец Прохор Шаляпин на концерте Песнь Русского Севера» в Государственном Кремлевском дворце.

«Наши коллективы: хор имени Пятницкого и северный хор (государственный академический Северный русский народный хор. — Прим. ред.), и ансамбль Моисеева академический (ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. — Прим. ред.) гастролируют по всему миру и везде их принимают „на ура“, потому что это монументальная наша культура, над которой все встают и хлопают, понимаете, даже не понимая язык», — высказался артист.

Он отметил, что русская культура не нуждается в прославлении, более того — многим есть чему у нее поучиться. Шаляпин привел в пример участников ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, которые, что говорится, «колесят» по всему миру на гастролях, включая Японию, Китай и Германию.

«Так что у нас не только академисты сильные, но и народники, поэтому я вас уверяю: всех забудут, все забудется, а эти хоры и коллективы будут существовать и через 100 лет. И кто-то после нас будет смотреть и думать: „Как круто. Вот это да!“. И будут подражать и копировать, и все это пойдет дальше», — заявил певец.

Высокий уровень профессионализма, по мнению Шаляпина, также заключается в собранности артистов и отсутствии какой-либо распущенности. В этом ключе артист сравнил народные хоры с современными поп-исполнителями.

«Учитесь! Хор народный — это традиции, это культура, это собранность, а не вот эта вся распущенность и непонятно что», — добавил Шаляпин.

В тот же вечер заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.) спел песню «Моя Россия» с Северным народным хором и назвал участников коллектива настоящими профессионалами. По его словам, все прошло быстро, конкретно и по делу.

