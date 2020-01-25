«Без ног как будто»: Фанаты высмеяли новое фото Собчак на странице Богомолова

Российский режиссер Константин Богомолов не перестает выражать любовь к супруге, публикуя ее романтичные фотографии в своем Instagram-аккаунте. На этот раз кинодеятель выложил в социальной сети снимок Ксении Собчак, на котором она позирует в воздушном платье молочного оттенка посреди песка. Наряд светской львицы развевается на ветру, она держится за голову и, слегка отвернувшись от камеры, смотрит в сторону.

У многих подписчиков Богомолова нежный кадр вызвал ассоциации с богиней и с нимфой. Они разделили чувства режиссера и принялись любоваться Собчак.

«Богиня! Фото — шедевр!»

«Лучшая!»

«Прекрасна! Обожаю вашу пару, берегите любовь!»

«Ксения рядом с вами стала необыкновенно хороша!» — поделились комментаторы.

Instagram @konbog75

Другие, напротив, не нашли на фотографии ничего впечатляющего и акцентировали внимание на недостатках. Фолловеры решили, что фотограф сделал снимок с абсолютно неудачного ракурса, поскольку у них создалось впечатление, будто бы у ведущей совсем нет ног.

«Без ног как будто. Ракурс не айс!»

«Отхваченная бабонька!»

«Где ноги?»

«Да как ты не старайся — все равно, как тетка деревенская! Нет грациозности и легкости!» — возмутились пользователи.

Ранее 5-tv.ru сказывал, что Собчак раскрыла отношение к красивым женщинам.