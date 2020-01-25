Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1200 человек

Выросло число пострадавших при землетрясении в Турции до 1243 человек. Известно о 22 жертвах. Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Наибольшие разрушения произошли в провинциях Элязыг и Малатья. Люди лишились крова, а кто-то потерял своих близких. Также землетрясение коснулось востока Турции — провинций Диярбакыр, Шанлыурфа, Адыяман, Кахраманмараш и Батман.

На месте ЧП работают порядка 3,7 тысячи спасателей. В пострадавшие районы направлены грузовики с одеялами, палатками и едой.

Число разрушенных и поврежденных зданий составило порядка 110 строений.

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу вечером, 24 января.