Журналист рассказал о выходках главы Чувашии, предшествующих скандалу с МЧС

Главный редактор портала «Правда ПФО» Александр Белов, обративший внимание общественности действия главы Чувашии Михаила Игнатьева на вручении ключей от пожарных машин МЧС, рассказал о других подобных выходках главы республики. Журналист сказал 5-tv.ru, что одиозное поведение — это норма для Игнатьева.

«Недоумение вызывает реакция на его выходки, потому что раньше он допускал то же самое, но внимание это не привлекало», — сообщил Белов.

В пример он привел случай на итоговой конференции партии «Единая Россия». Там вручались награды, а Игнатьев в это время находился на сцене. Ради некоторых награждаемых глава Чувашии вставал со своего кресла, но для большинства — нет. Этим он демонстрировал неуважение.

Журналист уверен, что для Игнатьева подобное поведение естественно. Он даже не замечает, как оскорбляет других людей.

«Этот жест (во время передачи ключей МЧС — Прим. ред), который Михаил Васильевич совершил, он для него характерен. Ведь, по большому счету, для Михаила Васильевича все обычно», — считает Белов.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее глава Чувашии заставил прыгать офицера МЧС за ключами от нового пожарного автомобиля. В ведомстве сообщили, что «негативно восприняли факт неэтичного поведения» Михаила Игнатьева. Позже в «Единой России» пообещали, что поднимут вопрос о соответствии чиновника занимаемой должности.