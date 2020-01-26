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«Не узнать»: помолодевшая Пугачева отпраздновала китайский Новый год с друзьями

, 5:15 | Мия Субботина 49

Примадонна сходила в ресторан в компании давних знакомых без Максима Галкина.

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Фото, видео: Instagram @alla_orfey

Алла Пугачева решила отметить вместе с друзьями Новый год по китайскому календарю, пока супруг Максим Галкин находится на гастролях. Шоумен отправился в Новую Зеландию, где намерен дать несколько концертов.

Примадонна опубликовала снимок на своей странице в Instagram, на котором позирует рядом с певцом Александром Буйновым. Артистка выбрала для встречи с друзьями в ресторане белую блузку и косуху оливкового цвета. В кадре знаменитости улыбаются, возможно, Пугачева рассмешила Буйнова своей выходкой на камеру.

«Гуляем с друзьями по-китайски. С Новым годом!!!» — подписала пост артистка.

Мимо такой яркой публикации не прошел певец Игорь Николаев, который сейчас находится в США со своими дочерями.

«Ух ты! Классно вам!», — прокомментировал пост артист.

Instagram @alla_orfey

Многие поклонники певицы в очередной раз отметили, что она постройнела и стала неузнаваема.

«Красотка»;

«Не узнать — красавица»;

«И снова девочка»;

«Красавица, вам здесь 30…»;

«Очень замечательно выглядите, Алла Борисовна!»

«С Новым годом!!! Алла прекрасна, как всегда!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Галкин предстал перед подписчиками в новом образе.

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