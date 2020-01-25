Шоумен Максим Галкин в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото, на котором предстал перед подписчиками в новом образе. Муж Аллы Пугачевой позирует на снимке в белом махровом халате с усами и бородой с двумя заплетенными косичками.

«Когда чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел», — цитируют Максима Галкина Дни.ру.

Instagram @maxgalkinru

Многие поклонники юмориста пришли к выводу, что его очередной образ напоминает внешность Иисуса Христа. В комментариях пользователей встречались и другие ассоциации.

«На Иисуса похож!»

«Похож на Джонни Деппа»

«На Децла похож»

«Максим Грозный»

«Раскольников»

«Арамис», — реагируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин вместе с детьми подурачился на камеру.