Девятерым госпитализированным постояльцам московского отеля поставили диагноз

Девятерым постояльцам московского отеля «Арт Москва Войковская», госпитализированным сегодня в связи с высокой температурой поставили диагноз. Как стало известно 5-tv.ru, у всех заболевших — острая респираторная вирусная инфекция. Подозрения медиков на новый коронавирус не подтвердились.