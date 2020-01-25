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  4. Девятерым госпитализированным постояльцам московского отеля поставили диагноз

Девятерым госпитализированным постояльцам московского отеля поставили диагноз

, 23:38 | Марина Неруцких Срочная новость

Гостям российской столицы в связи с высокой температурой потребовалась медицинская помощь.

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 22

Девятерым постояльцам московского отеля «Арт Москва Войковская», госпитализированным сегодня в связи с высокой температурой поставили диагноз. Как стало известно 5-tv.ru, у всех заболевших — острая респираторная вирусная инфекция. Подозрения медиков на новый коронавирус не подтвердились.

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