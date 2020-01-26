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В ДТП грузовика и легкового авто под Воронежем погибли четыре человека

, 0:15 | Марина Неруцких Срочная новость 44

По предварительным данным, все погибшие находились в легковом авто.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Смертельное ДТП грузовика и легкового авто произошло на трассе М-6 «Каспий» в Воронежской области. Как сообщает РИА Новости, в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека, еще один получил травмы.

«На 608-м километре федеральной трассы М6 „Каспий“ столкнулись легковушка и грузовик. По предварительным данным, в легковой автомашине погибли четыре человека», — цитирует агентство представителя экстренных служб региона.

Известно, что пострадавший находился в грузовой машине. Госпитализирован в Борисоглебскую районную больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.

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