В ДТП грузовика и легкового авто под Воронежем погибли четыре человека

Смертельное ДТП грузовика и легкового авто произошло на трассе М-6 «Каспий» в Воронежской области. Как сообщает РИА Новости, в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека, еще один получил травмы.

«На 608-м километре федеральной трассы М6 „Каспий“ столкнулись легковушка и грузовик. По предварительным данным, в легковой автомашине погибли четыре человека», — цитирует агентство представителя экстренных служб региона.

Известно, что пострадавший находился в грузовой машине. Госпитализирован в Борисоглебскую районную больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.