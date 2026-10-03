Звезды «Друзей» отказались сниматься в документальном проекте о Мэттью Перри
По словам инсайдеров, Дженнифер Энистон не хочет публично возвращаться к переживаниям из-за потери друга.
Фото: www.globallookpress.com/Supplied by Capital Pictures
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер отказались участвовать в документальном проекте Netflix о покойном Мэттью Перри. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источники.
Платформа готовит трехсерийный фильм о жизни актера. По сведениям инсайдеров, его коллегам по ситкому «Друзья» направили официальные приглашения, однако все пятеро решили не сниматься.
Источники из окружения Энистон объяснили, что актриса не готова вновь переживать личную утрату перед камерами.
«Она просто не собирается садиться перед объективами и плакать на камеру. Она наотрез отказывается заново публично проживать эту страшную личную потерю и выставлять свои эмоции на всеобщее обозрение», — рассказал собеседник издания.
При этом в проекте участвует сестра Перри Миа Перри Боуик. Она рассказала о расходах брата на борьбу с зависимостью.
Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 13 дек
- Тайная жизнь Мэттью Перри: близкие актера рассказали, каким он был вне кадра
- 24 июл
- «Был особенно уязвим»: врач Мэттью Перри признал вину в смерти актера
- 17 июн
- Врач Мэттью Перри признался, что виновен в смерти звезды
- 5 мар
- Голливудская трагедия: в США начинается новый суд по делу о смерти Мэттью Перри
- 29 окт
- Спустя год после смерти: родные продали особняк Мэттью Перри в Лос-Анджелесе
- 28 окт
- Зависимость, кома и бешеная популярность: почему жизнь Мэттью Перри закончилась так трагически
- 25 окт
- «Было шоком для нас»: родные Мэттью Перри впервые высказались о его смерти
- 4 окт
- Врач Мэттью Перри признался в причастности к смерти звезды «Друзей»
- 23 сент
- Самый популярный ситком в истории: сериалу «Друзья» исполнилось 30 лет
- 22 сент
- Смерть и неудачная пластика: что стало с актерами сериала «Друзья» 30 лет спустя
71%
Нашли ошибку?