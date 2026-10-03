Звезды «Друзей» отказались сниматься в документальном проекте о Мэттью Перри

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер отказались участвовать в документальном проекте Netflix о покойном Мэттью Перри. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источники.

Платформа готовит трехсерийный фильм о жизни актера. По сведениям инсайдеров, его коллегам по ситкому «Друзья» направили официальные приглашения, однако все пятеро решили не сниматься.

Источники из окружения Энистон объяснили, что актриса не готова вновь переживать личную утрату перед камерами.

«Она просто не собирается садиться перед объективами и плакать на камеру. Она наотрез отказывается заново публично проживать эту страшную личную потерю и выставлять свои эмоции на всеобщее обозрение», — рассказал собеседник издания.

При этом в проекте участвует сестра Перри Миа Перри Боуик. Она рассказала о расходах брата на борьбу с зависимостью.

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