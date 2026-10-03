От Москвы до Петербурга за 2 часа 15 минут: как строят первую ВСМ России

Из Москвы в Санкт-Петербург можно будет добраться всего за два часа 15 минут на поезде. Но для такой скорости недостаточно построить новый поезд — нужна специальная магистраль. Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) планируют запустить уже в 2028 году.

Как устроен поезд нового поколения и как строят железную дорогу, по которой он сможет мчаться со скоростью 400 километров в час? Ответы — в программе Пятого канала «Давай разберемся».

Каким будет поезд нового поколения в России

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

От Москвы до Санкт-Петербурга всего за два часа 15 минут — этот поезд сможет разгоняться до 400 километров в час. Обычные пути — такую нагрузку не выдержат.

Поэтому сейчас прокладывают новую — первую в России — высокоскоростную железнодорожную магистраль. Масштабную стройку реализуют по национальному проекту «Эффективная транспортная система».

«Маска и носовой обтекатель напрямую влияет на аэродинамические характеристики всего электропоезда. В частности, это шум, который создает электропоезд при движении. Снижение аэродинамического давления, в свою очередь, влечет за собой снижение электропотребления всего электропоезда», — рассказал заместитель начальника центра управления завода «Уральские локомотивы» Владимир Шабалин.

Как строят ВСМ

Все начинается с подготовки основания. Маршрут проходит по болотистым грунтам, и земляное полотно не должно проседать! Для укрепления используют более миллиона свай!

Ключевой элемент конструкции безбалластного пути состоит из нескольких слоев высокопрочного бетона. В ее основе — армированный фундамент.

«Специальная машина берет вот эту рельсовую плеть и вытаскивает уже на подготовленное безбалластное основание. Дальше плеть укладывается, закрепляется и, соответственно, выправляется», — рассказал заместитель главного инженера Центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО «РЖД» Сергей Кириленков.

Почему на ВСМ не будет привычного стука колес поезда

ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

Характерный стук колес уходит в прошлое — новые рельсы для магистрали будут длиннее обычных.

«Предприятие осуществляет сварку 100-метровых рельсов в 800-метровые плети, которые обеспечат максимальную плавность хода нового высокоскоростного поезда. Чтобы представить размер этой плети, достаточно сказать, что она сопоставима с высотой двух Останкинских телебашен», — рассказал генеральный директор ООО «РСП-М» Александр Измайлов.

Треть магистрали пройдет по мостам и эстакадам

На маршруте первой линии будет 14 пассажирских и две технических станции. Около трети магистрали пройдет по мостам и эстакадам. Самую большую в России — протяженностью 14 километров — сейчас строят под Санкт-Петербургом.

«Полигон № 10 Селенская предназначен для серийного производства балок пролетных строений высокоскоростной железнодорожной магистрали. Здесь будут производиться балки длиной 33 метра и 24 метра. Всего этот полигон должен будет выполнить 488 балок», — говорит заместитель генерального директора ДИМ «Нацпроектстрой» Виктор Кудяшев.

Как собирают первые высокоскоростные поезда в России

В составе высокоскоростного поезда будет восемь вагонов, их общая вместимость — до 460 человек. Из 16 кузовов для первых двух составов 14 уже сварили и окрасили, девять из них уже передали в монтаж.

«На нашем производстве используются технологии вклейки окон. Это единственный завод по железнодорожному машиностроению в стране, который применяет такую технологию», — рассказал начальник участка предварительного монтажа сборочного производства поезда Кирилл Токменинов.

Испытывать поезда планируют на участке магистрали от Зеленограда до Твери.