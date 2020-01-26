В Департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали ситуацию с госпитализированными китайцами

Госпитализированные в Москве граждане КНР находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом 5-tv.ru заявили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы. Там же уточнили, что помощь медиков понадобилась только семерым постояльцам отеля «Арт Москва Войковская».

«С учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы, и с целью их дальнейшего наблюдения было госпитализировано 7 человек с признаками ОРВИ. Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания. Никаких признаков осложненного течения ОРВИ, тем более пневмонии, у пациентов нет», — отметили в организации.

В пресс-службе также утонили, что помощь была предоставлена не консультативно, как это обычно делается в подобных случаях, а были отправлены бригады «скорой помощи» прежде всего потому, что туристы прибыли из Китая. Заболевшие были госпитализированы, чтобы медики имели возможность проследить за состоянием пациентов.

«В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации нет», — подчеркнули в Департаменте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все заболевшие постояльцы московского отеля в беседе с врачами признались, что за несколько дней до того, как у них повысилась температура до 38-40 градусов, получили посылку из Китая.