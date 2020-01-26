  1. Пятый канал
  4. В Департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали ситуацию с госпитализированными китайцами

В Департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали ситуацию с госпитализированными китайцами

, 0:45 | Марина Неруцких 38

Гостям российской столицы в связи с высокой температурой потребовалась медицинская помощь.

Фото: www.globallookpress.com / Xiong Qi

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 24

Госпитализированные в Москве граждане КНР находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом 5-tv.ru заявили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы. Там же уточнили, что помощь медиков понадобилась только семерым постояльцам отеля «Арт Москва Войковская».

«С учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы, и с целью их дальнейшего наблюдения было госпитализировано 7 человек с признаками ОРВИ. Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания. Никаких признаков осложненного течения ОРВИ, тем более пневмонии, у пациентов нет», — отметили в организации.

В пресс-службе также утонили, что помощь была предоставлена не консультативно, как это обычно делается в подобных случаях, а были отправлены бригады «скорой помощи» прежде всего потому, что туристы прибыли из Китая. Заболевшие были госпитализированы, чтобы медики имели возможность проследить за состоянием пациентов.

«В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации нет», — подчеркнули в Департаменте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все заболевшие постояльцы московского отеля в беседе с врачами признались, что за несколько дней до того, как у них повысилась температура до 38-40 градусов, получили посылку из Китая.

 

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 24
26 янв
В приграничных с Россией регионах зафиксированы семь случаев заболевания новым коронавирусом
25 янв
Девятерым госпитализированным постояльцам московского отеля поставили диагноз
25 янв
Пятерых постояльцев отеля в Москве с температурой доставили в больницу
25 янв
Все туристические компании Китая прекратили групповые туры из-за коронавируса
25 янв
У школьника, прилетевшего из Китая в Москву, коронавирус не подтвердился
25 янв
Коронавирус заподозрили у школьника, возвращающегося из Пекина в Москву
25 янв
Жуткое видео: зараженные коронавирусом в Китае падают в обмороки на улице
25 янв
Пятерых студентов-китайцев проверяют на коронавирус в Иркутске
25 янв
Фото предполагаемого места первого заражения коронавирусом в Китае
25 янв
Австралия и Малайзия подтвердили случаи заражения коронавирусом

Читайте также

Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Астролог назвала три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»

Последние новости

0:59
«Серьезный мужик»: Боец ММА Сергей Харитонов о Федоре Емельяненко
0:45
В Департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали ситуацию с госпитализированными китайцами
0:16
26 января 2020 — Международный день без интернета
0:15
В ДТП грузовика и легкового авто под Воронежем погибли четыре человека
0:04
В приграничных с Россией регионах зафиксированы семь случаев заболевания новым коронавирусом
0:01
26 января — День таможенника в России

Сейчас читают

«Нимфа»: Анастасия Решетова в белом платье оседлала лошадь для новой фотосессии
Астролог назвала три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»
«Одним словом—пьяные»: Рыжеволосая Пегова в мини-платье показала фото с актерами

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]