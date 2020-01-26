Голос истины: почему для России является делом чести защитить историческую справедливость о Второй мировой войне

На этой неделе визит Владимира Путина в Израиль стал самым обсуждаемым событием в мире политики. Российский президент принял участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Освенцима и Дню памяти жертв холокоста.

Сейчас, когда историю пытаются переписывать, когда вчерашних освободителей называют агрессорами, когда целые страны пытаются замолчать о преступления против человечества — защита исторической справедливости становится для нас делом чести.

Поездка Путина стала знаковой и программной. Особенно на фоне глумливых и циничных заявлений руководства Польши, Прибалтики или Украины. Как вообще можно представить, чтобы на годовщину освобождения Освенцима не приехал польский лидер? Впрочем, Бог им судья.

Главное, чтобы мир понял и прочувствовал слова руководителя страны, которая понесла самые тяжелые потери во время Второй мировой войны. Надежда Алешкина о том, как громко и ясно зазвучала на этой неделе правда.

Десять утра. В аэропорту Бен Гурион приземляется российский борт номер один. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац у трапа просит соседа не загораживать обзор. Кац в нетерпении и максимально сосредоточен. Последние указания переводчице. И еще и несколько ремарок. Через мгновение станет понятно, почему так важен точный перевод.

«Лично хотел поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому как моя мать была одна из тех, кто был в этом концлагере и была освобождена Красной армией», — сказал глава МИД Израиля Исраэль Кац Путину.

Владимир Путин стал новой суперзвездой в регионе — напишет газета The Times of Israel. С самого начала именно Путин был в центре внимания. К его визиту здесь готовились очень тщательно. Беньямин и Сара Нетаньяху — каждый по-своему. Видно, что волнуются. Репетируют слова, а все равно получается неожиданно. Сначала Путин здоровается на иврите, потом дарит белые и розовые хризантемы жене премьера. Сара Нетаньяху не отходит от российского лидера ни на секунду.

«Вы были в прошлый раз в этом дворе? Это то место, где можно увидеть небо», — рассказывает Сара Нетаньяху российскому лидеру.

А небо в дождливом Иерусалиме ясное — впервые за неделю.

«И, конечно, вы как представитель семьи народов мира, и мы также знаем, откуда происходит антисемитизм, но мы не знаем, где это заканчивается», — говорит Реувен Ривлин, президент Израиля.

«Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это. Заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательным, для того чтобы не пропустить ничего подобного в будущем», — ответил Владимир Путин.

Общая трагедия сплотила Израиль и Россию в вопросе сохранения памяти жертв и героев Второй мировой. Владимир Путин — особый гость на церемонии открытия монумента, посвященного героям блокадного Ленинграда. Звучит метроном — звук, который знает любой на берегах Невы.

Ведущие мировые СМИ цитируют речь Путина на Всемирном форуме памяти жертв холокоста

«Впервые звук метронома ленинградцы услышали 8 сентября 1941 года. Так началась блокада, которая продлится 872 дня».

Сдержать эмоции невозможно. На экране кадры «Бессмертного полка». Блокада на века — один из самых ярких примеров непревзойденной стойкости и недосягаемого мужества.

«Свеча памяти» теперь «горит» на святой земле. Текст на русском, английском и иврите. Отлитые в бронзе символы Ленинграда — медный всадник, силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий и холокоста — звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой. У основания памятника — капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища, где захоронены 490 тысяч ленинградцев — жителей и защитников.

«Для меня это не пустой звук, я знаю это не понаслышке, а по рассказам своих родителей. Потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который действительно умер зимой 42-го года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге. Среди тысяч, сотен тысяч других горожан», — рассказал Владимир Путин.

Монумент открыли в самом центре Иерусалима, по соседству с Верховным судом и Кнессетом Израиля.

«Хотел бы с благодарностью и признанием отметить, что в Израиле придают особое значение сохранению правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом. Здесь, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны. Обелить убийц и преступников. Здесь, как и в России, понимают все значимость уроков Второй мировой войны. И не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии. И в завершении я хотел бы сказать еще несколько слов. Ну, памятник — это очень хорошо, это останется надолго, надеюсь на века. И открыть его можно по-разному, но так как это сделали вы сегодня, спасибо», — сказал Владимир Путин.

Сказать спасибо Владимиру Путину пытались успеть многие. Абрам Гринзайд, воевавший в рядах Красной армии, еще и вручил российскому президенту подарок. После его выступления Владимир Путин сам подошел к ветерану. Усилиями Абрама Гринзайда три года назад в Израиле был принят закон о праздновании дня Победы, который с размахом проходит в Иерусалиме именно 9 мая, а не 8-го, как в странах Европы.

«Красная армия, именно она открыла и спасла заключенных в Освенциме. 75 лет прошло с тех пор, и мы сделали для себя вывод — никаких компромиссов с режимом, с тиранами, которые преподают идеологию смерти», — заявил Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

Визит Путина в Израиль еще и возможность поблагодарить героев. Пусть посмертно. Орден мужества Леона Фельдгендлера Путин передает лично его внучатой племяннице.

«Эта награда — знак памяти и глубокого уважения от народов России этому отважному человеку. Он потерял родителей, жену, сыновей. Прошел невыносимые страдания и ужасы Гетто и лагеря смерти Собибор, но не пал духом, проявил волю к жизни к победе. Наладил контакт с пребывшими в лагерь советскими военнопленными. Среди которых и был и бесстрашный советский офицер Александр Ааронович Печерский. Вместе они стали вдохновителями и лидерами беспрецедентного восстания заключенных в лагере Собибор. Их подвиг пример на все времена и вписан в мировую историю», — сказал Владимир Путин.

Документы, вещи, фотографии, кадры хроники — неопровержимые свидетельства того, кто освобождал лагеря смерти хранятся в мемориальном комплексе Яд Вашем. Сотрудники центра скрупулезно воссоздают истинную картину событий, чтобы никто никогда не забыл.

ФСБ рассекретила секретные документы о зверствах в Освенциме

Международный форум «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» — центральное событие. Яд Вашем — это место памяти шести миллионов евреев уничтоженных во время Холокоста. Яд Вашем переводится как «память и имя». Историческая память и правда — здесь тоже слова не случайные.

Сегодня здесь — небывалое количество гостей из 60 стран мира, первые лица государств репетируют речи, здороваются. Молодые президенты с королевскими особами обмениваются последними новостями. Объявляется 30-секундная готовность. Место для Путина приготовили между премьером и президентом Израиля.

Макрон, сидящий рядом, просит обратить внимание на его соседа. Путин и Принц Чарльз здороваются. Путин выступает сразу после президента и премьера Израиля. Перед поездкой в Иерусалим он ознакомился с подлинными документами, отчетами офицеров Красной армии, которые они написали сразу после освобождения Освенцима.

«Маршал Красной армии Конев, командующий тогда военной операцией по взятию густонаселенного промышленного района Германии использовал тактику максимального спасения мирных жителей. И получив донесение о творившихся в Освенциме зверствах, запретил сам себе даже видеть этот лагерь. Позже он написал в своих мемуарах: «Был тогда не в праве потерять душевные силы, допустить, чтобы справедливое чувство мщения не ослепило его при проведении военных операций и не вызвало бы дополнительных страданий и жертв среди мирного населения Германии“», — сказал Владимир Путин.

Однодневный визит Путина получился очень насыщенным и очень ярким. Сегодня по нему можно писать учебники дипломатии, расшифровывать жесты, взгляды, и, конечно, заявления.

«Преступления, совершенные нацистами, их обдуманно спланированное, как они говорили, окончательное решение еврейского вопроса — это, уважаемые коллеги, одна из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории. Но не забудем и о том, что у этого преступления были и соучастники-пособники. В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев. На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев», — сказал Владимир Путин.

Ни разу не упомянув Польшу, которая собиралась реагировать на заявления Путина с помощью специально созданного штаба, президент России поставил шах и мат руководству страны, заболевшей в последние годы коллективной амнезией. Особенно, учитывая тот факт, что накануне важной даты — 75-летия освобождения Освенцима — их премьер министр осмелился заявить, что Красная армия специально медлила с освобождением лагеря смерти. К попыткам переписать историю в Израиле относятся крайне негативно.

«Мы никогда этого не забудем. Память о холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной без изъятий и умолчаний. К сожалению, сегодня память о войне и ее уроки, наследие, все чаще становится объектом политсиюминутной, политтекущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо. А долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников», — заявил Владимир Путин.

Но выделилась не только Польша. Руководство Латвии сочло, что важнее задержаться на Давосском форуме, чем прилететь в Иерусалим. А Владимир Зеленский дальше Стены Плача не дошел. Он попытался вывернуться, уже в Израиле заявил, что отдает свои места на церемонии выжившим узникам концлагеря. В Яд Вашеме выразили полное недоумение, ответив, что так вообще-то не делается. Учитывая возраст ветеранов, нужно было заранее помочь им с прибытием на памятное мероприятие. Впрочем, президент, который неоднократно использовал в своей речи лозунги националистов в годы войны, под эти кличи вырезавших не только евреев, но и своих соотечественников, выглядел бы еще более странно, сидя в этом зале. Тем, кто забыл правду не место там, где умеют хранить память и чтить подвиги настоящих героев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима Красной армией.