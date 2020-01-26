Стали известны другие первичные симптомы нового коронавируса

Врачи выявили первичные симптомы коронавируса нового типа, от которого в Китае скончались уже 56 человек, а заболели 1 975, из них состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое.

В большинстве случаев в начале появляются симптомы обычного простудного заболевания — повышение температуры тела и кашель.

Однако коварность этого заболевания заключается в том, что оно может проявляться и по-другому. Так, у одного из пациентов наблюдалась диарея, у других заболевших новым коронавирусом — расстройство желудка, тошнота, головные боли и общая слабость.

В любом случае медики рекомендуют при малейшем подозрении на недомогание пройти квалифицированное обследование.

Кроме того, не стоит пренебрегать всем известным правилами гигиены:

Мыть руки перед едой и после посещения общественных мест

Желательно вне дома носить медицинскую маску

Не пить сырую водопроводную воду и употреблять в пищу только термически обработанные продукты

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия, в которых задействованы животных. Также по возможности нужно воздержаться от поездок в те страны, где зафиксированы вспышки нового коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане — столице провинции Хубэй на востоке центральной части страны. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV — был установлен 7 января. Он также был зафиксирован в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии. ВОЗ определила эту вспышку как национальную чрезвычайную ситуацию для республики, воздержавшись от объявления режима международной ЧС.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали ситуацию с госпитализированными китайцами, у которых после получения посылки с родины температура тела поднялась до 38-40 градусов.