  1. Пятый канал
  4. «Я сегодня белоснежная!»: Лиза Галкина рассказала о праздничном платье

«Я сегодня белоснежная!»: Лиза Галкина рассказала о праздничном платье

, 7:57 | Анастасия Игонина 74

Дочь Пугачевой и Галкина объяснила, какой наряд она выбрала для торжественного мероприятия.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Поклонники Гарри и Лизы Галкиных поделились друг с другом новым видео с участием близнецов. Ролик появился на фан-странице сына Примадонны и юмориста.

В кадре собралась вся семья — Алла Пугачева, Максим Галкин, Кристина Орбакайте с дочерью Клавой, Лиза и Гарри. Все участники видео одеты в светлых тонах. В начале ролика Алла Борисовна напевает, объясняя, что все вместе они планируют сходить к кому-то на день рождения.

Затем глава семьи просит своих родных рассказать о том, кто какой наряд выбрал для праздника. На короткой записи запечатлены только объяснения Лизы — на ней короткое светлое платье с рукавами из сетки.

«У меня вот тут цветочки. Я сегодня белоснежная!» — рассказывает она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза и Гарри Галкины приготовили для родителей «жабу в тесте».

Читайте также

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Гороскоп на 26 января: Молодая Луна в Водолее сулит Ракам духовное развитие

Последние новости

8:50
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы
8:36
Десять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Пермском крае
8:32
«Гюльчатай, открой личико!» — Валерию застали в странном виде
8:17
Зачем Путин собирает пять великих держав мира?
8:04
Запуск ракеты «Союз» был отменен из-за сбоя в ее электрооборудовании
7:57
«Я сегодня белоснежная!»: Лиза Галкина рассказала о праздничном платье

Сейчас читают

Гороскоп на 26 января: Молодая Луна в Водолее сулит Ракам духовное развитие
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным
«Одним словом—пьяные»: Рыжеволосая Пегова в мини-платье показала фото с актерами

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]