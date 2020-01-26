«Я сегодня белоснежная!»: Лиза Галкина рассказала о праздничном платье

Поклонники Гарри и Лизы Галкиных поделились друг с другом новым видео с участием близнецов. Ролик появился на фан-странице сына Примадонны и юмориста.

В кадре собралась вся семья — Алла Пугачева, Максим Галкин, Кристина Орбакайте с дочерью Клавой, Лиза и Гарри. Все участники видео одеты в светлых тонах. В начале ролика Алла Борисовна напевает, объясняя, что все вместе они планируют сходить к кому-то на день рождения.

Затем глава семьи просит своих родных рассказать о том, кто какой наряд выбрал для праздника. На короткой записи запечатлены только объяснения Лизы — на ней короткое светлое платье с рукавами из сетки.

«У меня вот тут цветочки. Я сегодня белоснежная!» — рассказывает она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза и Гарри Галкины приготовили для родителей «жабу в тесте».