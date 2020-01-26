Видео: иномарка сбила пешехода и влетела в столб после ДТП в Петербурге

Момент серьезного ДТП на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки в Петербурге попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, как автомобиль на перекрестке таранит внедорожник, от удара иномарку отбрасывает на тротуар, где находятся пешеходы, затем легковушка врезается в столб.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе пешеход. Их доставили в ближайшую больницу. Автомобили участников аварии также получили значительные повреждения.

На месте ЧП работают экстренные службы. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все детали аварии и установить виновников ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число пострадавших в ДТП с автобусом под Пермью увеличилось до 15 человек.