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«Хороший муж»: супруг Карди Би поддержал «выскочившую» из декольте грудь жены

, 18:57 | Мия Субботина 101

Хип-хоп исполнители появились на красной дорожке музыкальной премии «Грэмми».

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Фото, видео: Instagram @iamcardib

Хип-хоп исполнительница Карди Би поразила поклонников в розовом платье с экстремальным декольте. Звезда появилась в компании супруга рэпера Offset на красной дорожке премии «Грэмми».

Для выхода в свет певица предпочла провокационное платье, в которое едва уместилась ее пышная грудь. Заботливый муж решил «поддержать» выпирающий бюст жены и поместил свою руку ей на грудь. Снимок рэперша опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Детка, моя грудь продолжает выскакивать», — подписала пост звезда.

Instagram @iamcardib

На момент публикации пикантный снимок оценили почти миллион пользователей сети. Фолловеры отметили внимательность мужа хип-хоп исполнительницы, и написали комплименты ей под постом.

«Золотая пара»;

«Хороший муж»;

«Карди — королева», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полиция Лос-Анджелеса задержала рэпера YG по подозрению в грабеже.

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