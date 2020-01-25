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  4. Полиция Лос-Анджелеса задержала рэпера YG по подозрению в грабеже

Полиция Лос-Анджелеса задержала рэпера YG по подозрению в грабеже

, 0:49 | Карина Бернтгольц 15

Инцидент произошел незадолго до запланированного выступления музыканта на премии Grammy.

Фото: Instagram @yg

Американский рэп-исполнитель Кинон Джексон, более известный под псевдонимом YG, был задержан в Лос-Анжелесе по подозрению в грабеже. Инцидент произошел за два дня до запланированного выступления артиста на музыкальной премии Grammy, сообщает телеканал CBS News Los Angeles.

Отмечается, что правоохранительные органы провели обыски в доме Джексона, после чего взяли его под стражу. Более подробная информация о задержании не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярный американский рэпер Juice Wrld (настоящее имя Джаред Хиггинс) скончался в аэропорту Чикаго. По заключению врачей, причиной смерти 21-летнего музыканта стал сердечный приступ.

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