Полиция Лос-Анджелеса задержала рэпера YG по подозрению в грабеже

Американский рэп-исполнитель Кинон Джексон, более известный под псевдонимом YG, был задержан в Лос-Анжелесе по подозрению в грабеже. Инцидент произошел за два дня до запланированного выступления артиста на музыкальной премии Grammy, сообщает телеканал CBS News Los Angeles.

Отмечается, что правоохранительные органы провели обыски в доме Джексона, после чего взяли его под стражу. Более подробная информация о задержании не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярный американский рэпер Juice Wrld (настоящее имя Джаред Хиггинс) скончался в аэропорту Чикаго. По заключению врачей, причиной смерти 21-летнего музыканта стал сердечный приступ.