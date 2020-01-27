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«Сказала, что водку пью с мужиками» — Макеева показала, как отдыхает в бане

, 11:44 | Анастасия Игонина 128

После фантастической фотосессии с леопардом актриса решила расслабиться и отдохнуть в приятной компании.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Анастасия Макеева пошутила над своим отдыхом в бане. Актриса поделилась в Instagram видео, на котором заявила, что отправилась «пить водку с мужиками».

Артистка проводила время с подругами в сауне, оформленной в стиле русского фольклора — стены и потолок декорированы березовыми поленьями, в комнате для отдыха воспроизводится пение птиц.

«Сказала, что водку пью с мужиками. Вот один мужик, вот второй», — смеется Макеева, показывая чашку чая и своих спутниц.

Также Анастасия шутливо сообщила, что сейчас «пойдет с мужиками на сеновал» — в этот момент одна из подруг прилегла на кровать в зоне отдыха.

«Настюх, ну что? Ты где?» — зазывно крикнула она.

«Иду! Иду!» — смеется в ответ Макеева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фотосессия Макеевой с леопардом вызвала жаркие споры в сети.

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