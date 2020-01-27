Анастасия Макеева пошутила над своим отдыхом в бане. Актриса поделилась в Instagram видео, на котором заявила, что отправилась «пить водку с мужиками».

Артистка проводила время с подругами в сауне, оформленной в стиле русского фольклора — стены и потолок декорированы березовыми поленьями, в комнате для отдыха воспроизводится пение птиц.

«Сказала, что водку пью с мужиками. Вот один мужик, вот второй», — смеется Макеева, показывая чашку чая и своих спутниц.

Также Анастасия шутливо сообщила, что сейчас «пойдет с мужиками на сеновал» — в этот момент одна из подруг прилегла на кровать в зоне отдыха.

«Настюх, ну что? Ты где?» — зазывно крикнула она.

«Иду! Иду!» — смеется в ответ Макеева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фотосессия Макеевой с леопардом вызвала жаркие споры в сети.