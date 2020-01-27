Ученые из США выявили опасность популярной диеты

Американские ученые выяснили, что популярная во всем мире диета представляет опасность для здоровья. Исследователи установили, что распространенная кетогенная диета имеет только краткосрочный эффект — а вот ее последствия исправлять придется долго.

Суть кетодиеты — составить рацион таким образом, чтобы углеводов в нем было не более 1%. Остальной объем пищи должен быть представлен жирами и белками. Такое питание сжиганию подкожного жира с образованием кетоновых тел — они служат замещающим источником энергии для организма.

Как выяснили ученые, как положительное, так и негативное влияние кетогенной диеты связано с функционированием гамма-дельта Т-клеток — иммунных клеток тканей. Именно эти клетки снижают риск появления сахарного диабета и воспалительных процессов.

Испытания на мышах показали, что грызуны, сидевшие на кетодиете, со временем стали потреблять жиров больше, чем могли переработать в энергию. Таким образом, «жировая диета» после краткосрочного положительного эффекта способна привести к набору лишнего веса.

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