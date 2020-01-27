Историк: блокада Ленинграда была спланирована в мае 1941 года

Немецкие нацисты спланировали блокаду Ленинграда еще до начала Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал директор фонда «Историческая память», научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков.

Он отметил, что блокада была учтена немецкой стороной в документах, посвященных экономическому планированию войны, еще в мае 1941 года. При этом, поясняет Дюков, многим историкам хорошо известны документы, в которых отдан приказ, не совпадающий с официальной версией — в действительности противник ждал отнюдь не капитуляции города.

«Главной целью было не принуждение города к капитуляции, а намеренное уничтожение голодом его жителей. В целом ряде исторических документов, связанных с экономическим планированием нацистской войны, говорится о планах уничтожения голодом жителей Москвы и Ленинграда», — отметил историк.

Блокаду Ленинграда Дюков назвал «заранее спланированным преступлением нацистов против человечности и пример нацистской политики геноцида народов Советского Союза», передает РИА Новости.

Блокада Ленинграда была прорвана 27 января 1944 года. Памятные мероприятия, посвященные прорыву, проходят в этот день по всей стране. Ранее 5-tv.ru писал о том, что ветераны поделились воспоминаниями о жизни в нечеловеческих условиях в блокаду.