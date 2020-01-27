  1. Пятый канал
  4. «Принимала жесткие антибиотики»: Трунцев о состоянии Андрейченко до исчезновения

«Принимала жесткие антибиотики»: Трунцев о состоянии Андрейченко до исчезновения

, 14:21 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 156

Пиар-директор актрисы отметил, что она плохо себя чувствовала перед поездкой в Мексику.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @natalya_andreychenko, 5-tv.ru

Пиар-директор российской актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев в интервью 5-tv.ru сообщил новые подробности о состоянии звезды накануне ее исчезновения в Мексике. По словам представителя знаменитости, она простудилась и принимала лекарственные препараты для восстановления здоровья.

«Она мне просто говорила, что она плавала в бассейне, ей в правое ухо затекла вода, и у нее началось жуткое воспаление. У нее поднималась температура, она принимала жесткие антибиотики. Быть может, это с этим связано», — поделился Трунцев.

Ранее пиар-директор Андрейченко связался с подругой артистки, которая сообщила, что звезда перестала выходить на связь. По словам Трунцева, 25 января знаменитость уехала от подруги, после чего информация о ее местонахождении не поступала.

Ранее 5-tv.ru приводил комментарий Юлиана по поводу исчезновения Андрейченко.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
62.34
0.54 68.78
0.49
Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака

Последние новости

15:10
«Четыре часа просидела голой»: Любовь Успенская анонсировала новый клип
15:03
«Указа не поступало»: Песков об отставке Владислава Суркова
14:55
«Гусарская нога хромает»: Голубкина прокомментировала сведения о своей госпитализации
14:48
Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
14:48
Без сознания, что-то с головой: Ясновидящая рассказала о состоянии Андрейченко
14:40
В Афганистане разбился самолет, который мог принадлежать военным государства

Сейчас читают

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]