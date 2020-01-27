«Принимала жесткие антибиотики»: Трунцев о состоянии Андрейченко до исчезновения

Пиар-директор российской актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев в интервью 5-tv.ru сообщил новые подробности о состоянии звезды накануне ее исчезновения в Мексике. По словам представителя знаменитости, она простудилась и принимала лекарственные препараты для восстановления здоровья.

«Она мне просто говорила, что она плавала в бассейне, ей в правое ухо затекла вода, и у нее началось жуткое воспаление. У нее поднималась температура, она принимала жесткие антибиотики. Быть может, это с этим связано», — поделился Трунцев.

Ранее пиар-директор Андрейченко связался с подругой артистки, которая сообщила, что звезда перестала выходить на связь. По словам Трунцева, 25 января знаменитость уехала от подруги, после чего информация о ее местонахождении не поступала.

Ранее 5-tv.ru приводил комментарий Юлиана по поводу исчезновения Андрейченко.