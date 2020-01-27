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В Афганистане разбился самолет, который мог принадлежать военным государства

, 14:40 | Анастасия Игонина 42

Авиакомпания, которую пресса назвала владельцем борта, отрицает, что самолет принадлежит ей.

Фото: www.globallookpress.com

Самолет, потерпевший крушение в Афганистане, мог принадлежать военным страны. Катастрофа произошла 27 января.

Согласно информации местной прессы, появившейся в прессе, воздушное судно принадлежало компании Ariana Afghan Airlines. На борту, предположительно, находились порядка 100 человек. Однако представители авиакомпании отрицают, что разбилось именно их судно.

Официально подтверждено, что самолет разбился в провинции Газни в районе Дих-Як — об этом сообщил представитель губернатора Газни Ариф Нури. По некоторым данным, Дих-Як находится под контролем террористической организации «Талибан»*. Подробностей о количестве жертв авиакатастрофы на данный момент нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране самолет с пассажирами выкатился на городскую улицу.

* — организация запрещена на территории РФ

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