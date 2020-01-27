  1. Пятый канал
  4. «Указа не поступало»: Песков об отставке Владислава Суркова

«Указа не поступало»: Песков об отставке Владислава Суркова

, 15:03 | Анастасия Игонина 18

Пресс-секретарь президента Российской Федерации отметил, что де-факто Сурков остается помощником Путина.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС /Савостьянов Сергей, 5-tv.ru

Владислав Сурков фактически продолжает занимать должность помощника президента РФ. Об этом прессе сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, указа Владимира Путина о том, чтобы сместить Суркова с должности, до настоящего времени не поступало.

«Поэтому ситуация де-факто остается такая, что он пока продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации», — сказал Песков.

Однако достоверной информации о том, приходит ли Сурков на работу, у него нет.

«Точно не могу сказать, я функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляю», — пояснил пресс-секретарь главы РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что об отставке Владислава Суркова сообщил политолог Алексей Чеснаков. Однако в Кремле отметили, что помощник президента не подавал соответствующего заявления.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
62.34
0.54 68.78
0.49
Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака

Последние новости

15:10
«Четыре часа просидела голой»: Любовь Успенская анонсировала новый клип
15:03
«Указа не поступало»: Песков об отставке Владислава Суркова
14:55
«Гусарская нога хромает»: Голубкина прокомментировала сведения о своей госпитализации
14:48
Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
14:48
Без сознания, что-то с головой: Ясновидящая рассказала о состоянии Андрейченко
14:40
В Афганистане разбился самолет, который мог принадлежать военным государства

Сейчас читают

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]