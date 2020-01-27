«Указа не поступало»: Песков об отставке Владислава Суркова

Владислав Сурков фактически продолжает занимать должность помощника президента РФ. Об этом прессе сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, указа Владимира Путина о том, чтобы сместить Суркова с должности, до настоящего времени не поступало.

«Поэтому ситуация де-факто остается такая, что он пока продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации», — сказал Песков.

Однако достоверной информации о том, приходит ли Сурков на работу, у него нет.

«Точно не могу сказать, я функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляю», — пояснил пресс-секретарь главы РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что об отставке Владислава Суркова сообщил политолог Алексей Чеснаков. Однако в Кремле отметили, что помощник президента не подавал соответствующего заявления.