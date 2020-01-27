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Минтруд упростил процедуру установления инвалидности для онкобольных

, 15:26 | Сергей Зеленский 486

Нововведения коснуться, в том числе пациентов с патологиями.

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Фото, видео: ТАСС/Гердо Владимир, 5-tv.ru

Министерство труда и социальной защиты упростило получение инвалидности, связанной с онкологическими заболеваниями, в том числе с патологиями. Эта мера вводится задним числом — с 1 января 2020 года.

Цель данной меры — усовершенствовать классификации и критерии, не допустить их ужесточения, а по некоторым наиболее тяжелым инвалидизирующим патологиям и вовсе смягчить их. Как отмечается на сайте ведомства, особое внимание разработчики документа уделили онкологическим заболеваниям. В результате было снято ограничение на установление инвалидности сроком более чем на пять лет, в частности, при злокачественных новообразованиях молочных желез.

При этом детям в случае выявления злокачественного новообразования категория «ребенок-инвалид» устанавливается сроком не менее чем на пять лет при первичном освидетельствовании, с возможностью последующего продления.

Также, согласно новым правилам, при признании взрослого инвалидом в случае злокачественных новообразований с неблагоприятным клиническим прогнозом инвалидность устанавливается бессрочно.

Федеральному Бюро медико-социальной экспертизы (ФБ МСЭ) поручено особое внимание обращать на установление инвалидности при злокачественной патологии молочной железы и сроки ее установления, а также провести аудит всех принятых ранее решений по онкопатологии.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал борьбу с онкологией ключевым направлением в здравоохранении.

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