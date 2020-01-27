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Алла Пугачева предупредила, что ее следует опасаться

, 17:09 | Мия Субботина 1 239

Свежий кадр Примадонны в соцсети фанаты не оставили без внимания.

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Фото, видео: Instagram @alla_orfey

Новое селфи российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой поклонники не оставили без внимания. Тем более, что Примадонна предупредила — ее следует опасаться.

Артистка опубликовала свой портрет в Instagram, на котором позирует с распущенными волосами, в красном свитере и с ярко накрашенными губами. В сопровождении к кадру знаменитая исполнительница написала, что с таким макияжем ее следует опасаться.

«С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я», — подписала пост звезда.

Instagram @alla_orfey

Поклонники восхитились неувядающей молодостью и красотой легендарной певицы. Пользователи сети принялись расхваливать Аллу Борисовну в комментариях к публикации.

«Всегда самая модная и современная»;

«Алла Борисовна, огонь»;

«Великолепна»;

«Алла Борисовна, вы прекрасны!!!»;

«Роковая женщина! Красавица!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помолодевшая Пугачева отпраздновала китайский Новый год с друзьями.

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