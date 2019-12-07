«Руки-Базуки» планирует вновь накачать бицепсы

Накачать бицепсы вновь задумал Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки». Блогер из Пятигорска заявил в Instagram, что после всех операций на руках он планирует восстановить объем мышц в 60 сантиметров.

На этот раз «синтоловый качек» решил, что сможет обойтись без синтола — «очень быстро и безопасным путем для здоровья». К записи в микроблоге он приложил очередное фото после хирургического вмешательства.

Каким образом Терешин планирует добиться такого результата, он не уточнил. Но указал, что на удаление яда из организма понадобится полтора года.

Instagram @kirilltereshin96

Как сообщал 5-tv.ru, в ноябре «Руки-базуки» перенес операцию по удалению жидкости из бицепсов и трицепсов. Оперировавший его хирург заявил, что Терешин вкачал себе в мышцы не синтол, а нагретый вазелин — по три литра в каждую конечность.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Руки-базуки» вызвал экс-мэра Липецка на поединок из-за плохих дорог.