«Руки-Базуки» планирует вновь накачать бицепсы

Накачать бицепсы вновь задумал Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки». Блогер из Пятигорска заявил в Instagram, что после всех операций на руках он планирует восстановить объем мышц в 60 сантиметров.
На этот раз «синтоловый качек» решил, что сможет обойтись без синтола — «очень быстро и безопасным путем для здоровья». К записи в микроблоге он приложил очередное фото после хирургического вмешательства.
Каким образом Терешин планирует добиться такого результата, он не уточнил. Но указал, что на удаление яда из организма понадобится полтора года.
Как сообщал 5-tv.ru, в ноябре «Руки-базуки» перенес операцию по удалению жидкости из бицепсов и трицепсов. Оперировавший его хирург заявил, что Терешин вкачал себе в мышцы не синтол, а нагретый вазелин — по три литра в каждую конечность.
Ранее 5-tv.ru писал, что «Руки-базуки» вызвал экс-мэра Липецка на поединок из-за плохих дорог.