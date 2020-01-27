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Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

, 22:56 Эфирная новость 50

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил продлить выплаты материнского капитала до 2026 года.

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Владимир Путин по итогам своего Послания Федеральному Собранию дал правительству ряд поручений. В документе, опубликованном на сайте Кремля, сказано о дополнительных мерах господдержки семей с детьми. Речь о ежемесячных выплатах малообеспеченным семьям и предоставлении материнского капитала. Только в 2020 году этим правом на первого и второго ребенка воспользуются свыше миллиона россиян.

Там же говорится об организации бесплатного здорового горячего питания для учеников начальных классов и о вознаграждении учителей за классное руководство. Кроме того, сказано о дополнительных квотах приема на целевое обучение в медицинских вузах и об обеспечении жильем молодых специалистов на селе. О ввозе в Россию незарегистрированных лекарств для оказания медицинской помощи пациентам с конкретными заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин поручил кабмину продлить маткапитал до конца 2026 года.

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