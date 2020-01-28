  1. Пятый канал
  4. Уголовное дело возбуждено из-за оставленных в «Шереметьево» детей

Уголовное дело возбуждено из-за оставленных в «Шереметьево» детей

, 2:43 Эфирная новость 10

Двое малышей были оставлены отцом в столичном аэропорту с запиской от родителя, что он не может их содержать.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Лысцева Марина, 5-tv.ru

Судьба детей, которых отец бросил в аэропорту «Шерметьево», будет решаться после тщательного изучения ситуации. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Сейчас малыши находятся в одной из московских больниц, состояние их здоровья не вызывает опасений.

Соцслужбы работают с матерью мальчиков. Она проживает в Комсомольске-на-Амуре и готова забрать детей в свою новую семью. По словам женщины, бывший супруг запрещал ей видеться с детьми и часто избивал как сыновей, так и ее.

«Он очень жестокий человек. <.> Постоянное рукоприкладство, унижение личности и достоинства. Бывали моменты издевательства над детьми. Поднимал на них руку», — рассказывает женщина.

Эту информацию сейчас проверяют следователи. По факту оставления детей в опасности возбуждено уголовное дело. Отца нашли и сейчас допрашивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, где жил отец, бросивший детей в «Шереметьево».

Читайте также

-5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.34
0.54 68.78
0.49
Гороскоп на 28 января: растущая Луна в Рыбах активизирует мошенников

Последние новости

3:26
Помолодевшая и постройневшая Буланова порадовала поклонников новыми снимками
3:00
Гороскоп на 28 января: растущая Луна в Рыбах активизирует мошенников
2:45
Истребитель Су-30 разбился на северо-востоке Алжира
2:43
Уголовное дело возбуждено из-за оставленных в «Шереметьево» детей
2:21
МВД: Ежедневно на территории России находятся десять миллионов иностранцев
1:57
Как в Петербурге отметили 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда

Сейчас читают

День колдуна: как уберечься от сглаза 28 января
Сын Никаса Сафронова с распущенными волосами блаженствует на берегу океана
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]