Уголовное дело возбуждено из-за оставленных в «Шереметьево» детей

Судьба детей, которых отец бросил в аэропорту «Шерметьево», будет решаться после тщательного изучения ситуации. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Сейчас малыши находятся в одной из московских больниц, состояние их здоровья не вызывает опасений.

Соцслужбы работают с матерью мальчиков. Она проживает в Комсомольске-на-Амуре и готова забрать детей в свою новую семью. По словам женщины, бывший супруг запрещал ей видеться с детьми и часто избивал как сыновей, так и ее.

«Он очень жестокий человек. <.> Постоянное рукоприкладство, унижение личности и достоинства. Бывали моменты издевательства над детьми. Поднимал на них руку», — рассказывает женщина.

Эту информацию сейчас проверяют следователи. По факту оставления детей в опасности возбуждено уголовное дело. Отца нашли и сейчас допрашивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, где жил отец, бросивший детей в «Шереметьево».