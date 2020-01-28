  1. Пятый канал
  4. Российские фигуристы, получившие 10 из 12 возможных наград на ЧЕ, вернулись в Петербург

Российские фигуристы, получившие 10 из 12 возможных наград на ЧЕ, вернулись в Петербург

, 0:49 Эфирная новость 20

Впервые с 2006 года спортсмены из РФ выиграли все четыре золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию, который прошел в австрийском Граце.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru

В Петербург из Австрии вернулись чемпионы Европы по фигурному катанию. Наши спортсмены заняли почти весь пьедестал. В копилке национальной сборной — десять наград из 12 возможных. Такого еще не было.

В соревнованиях спортивных пар первое место заняли воспитанники петербургской школы фигурного катания — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они выиграли континентальное первенство, установив мировой рекорд в короткой программе.

Теперь у наших спортсменов есть два месяца, чтобы немного отдохнуть и начать готовиться к чемпионату мира. Он пройдет уже в марте в Монреале.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.34
0.54 68.78
0.49
Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака

Последние новости

1:57
Как в Петербурге отметили 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда
1:39
МВД взаимодействует с Роспотребнадзором для предупреждения завоза коронавируса
1:23
Владимир Путин встретился с гендиректором Агентства стратегических инициатив
1:11
Психолог объяснила, почему Виктория Боня могла удалить аккаунт в Instagram
0:49
Российские фигуристы, получившие 10 из 12 возможных наград на ЧЕ, вернулись в Петербург
0:36
Школьница получила тяжелые травмы на аттракционе в ТЦ Набережных Челнов

Сейчас читают

Видео с места ДТП, в котором пострадала актриса из «Глухаря»
Актриса из «Глухаря» попала в ДТП в центре Москвы
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]