Российские фигуристы, получившие 10 из 12 возможных наград на ЧЕ, вернулись в Петербург

В Петербург из Австрии вернулись чемпионы Европы по фигурному катанию. Наши спортсмены заняли почти весь пьедестал. В копилке национальной сборной — десять наград из 12 возможных. Такого еще не было.

В соревнованиях спортивных пар первое место заняли воспитанники петербургской школы фигурного катания — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они выиграли континентальное первенство, установив мировой рекорд в короткой программе.

Теперь у наших спортсменов есть два месяца, чтобы немного отдохнуть и начать готовиться к чемпионату мира. Он пройдет уже в марте в Монреале.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ.