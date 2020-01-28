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МВД взаимодействует с Роспотребнадзором для предупреждения завоза коронавируса

, 1:39 | Светлана Александрова 20

По словам руководителя ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой, министерство отслеживает прибытие и нахождение граждан Китая на территории России.

Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 37

В связи с распространением коронавируса в Китае МВД России отслеживает пребывание граждан КНР на территории нашей страны в тесном контакте в Роспотребнадзором, постоянно обмениваясь статистическими данными. Об этом в интервью «Известиям» рассказала руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

«Наше ведомство проводит анализ пребывания всех иностранных граждан на территории Российской Федерации, не только граждан Китайской Народной Республики. Но если говорить отдельно о данной категории, то они приезжают с разными целями — это туризм, учеба, работа. Мы находимся на постоянной связи с Роспотребнадзором, и обмениваемся систематически статистическими данными с этим ведомством», — рассказала генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Она также отметила, что ведомство подготовило проект закона, который предусматривает уход от плановых проверок предприятий, где работают мигранты. По ее словам, анализ показал, что плановые проверки не несут пользы. Вместе с тем, время, которое отводилось на рейды, отныне будет занято, например, контролем за самостоятельным выездом мигрантов, в отношении которых вынесено решение об административном выдворении, а также повышению взыскиваемости штрафов. Как уточнила Валентина Казакова, законопроект уже был согласован всеми заинтересованными ведомствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для предупреждения распространения нового коронавируса в России создается специальный штаб, в который войдут заместители премьер-министра, а также МВД, МЧС, Минздрава, Минтранса, Роспотребнадзора и Минпромторга.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 37
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