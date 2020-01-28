Гороскоп на 28 января: растущая Луна в Рыбах активизирует мошенников

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 января, когда растущая Луна оказывается в знаке Рыб, возрастает вероятность стать жертвой мошенников. Астрологи рекомендуют людям держать ухо востро, чтобы не лишиться сбережений.

♈ Овен

Когда кто-то удивляется вашим поступкам, не замечали ли вы, что после этого долго думаете о своем поведении? Сколько из этих сценариев, которые вы строите в своей голове, имеют свои корни в реальности? Что из этого является просто плодом вашего воображения? Проснитесь, Овны! Не нужно подстраиваться под других людей. Примите себя и научитесь получать удовольствие от того, кто вы есть.

Космический совет: примите и полюбите себя!

♉ Телец

Сегодня звезды рекомендуют вам понаблюдать за тем, как вы проявляете любовь к себе. Является ли эта практика безусловной или вы установили планку настолько высоко, что не можете достичь так называемой цели? Вселенная напоминает вам, что вы на пути к самосовершенствованию, Тельцы. Так что любите себя, даже когда чувствуете, что терпите неудачу. Принятие доброго и нежного подхода к самим себе обещает все изменить.

Космический совет: будьте внимательны в том, как вы обращаетесь с собой.

♊ Близнецы

Все, что мы переживаем в этой жизни, — это выбор, включая так называемые препятствия. Так может ваша душа пытается связаться с вами и подать знак или же в этой игре есть какой-то вселенский замысел? Думайте о каждой из проблем как об уроках, которые помогают вашей душе расти, развиваться и двигаться на следующий уровень. Помните, что у вас уже есть все знания, опыт и даже силы, чтобы решить любую задачу. Используйте все ресурсы! PS: Вы готовы к победе?

Космический совет: у вас есть инструменты, необходимые для преодоления любых препятствий.

♋ Рак

А что, если вы сами являетесь своим самым большим препятствием? Выйдите за границы, которые сами же себе и придумали. Хватит создавать сложные сценарии в своей голове. Простая практика заземления вашей энергии даст вам представление о том, с чем вы боретесь. Что касается ваших отношений с другими, сделайте шаг назад и выйдите из конфликтных ситуаций. Подумайте, как ваша гордость влияет на ваши решения. Умение отвечать, а не реагировать — это решение всех ваших проблем.

Космический совет: выйдите за границы, которые сами придумали.

♌ Лев

Иногда происходящие «ситуации» одновременно являются захватывающими и вызывают панику. Ведь есть так много того, чего вы не знаете. Встречаясь с новыми людьми иногда возникают мысли: какие части себя вы должны им открыть, и какие аспекты вы должны держать в секрете? О, Львы! Разве вы не устали от постоянной болтовни в своей голове? Есть только один способ освободить пространство для близости: быть именно тем, кто вы есть, без масок, которые вы иногда носите, когда выходите в мир.

Космический совет: прекратите играть роли, примите себя!

♍ Дева

В любой момент у вас есть два варианта: поступить правильно или выбрать легкий путь. По какому пути вы собираетесь идти, Девы? Осознайте, чем вы руководствуетесь, поступая так или иначе. Сегодня некоторым из вас может показаться, что пробелы в общении улучшают ваши отношения с близкими. Помните, они не узнают вашу точку зрения, пока вы не поделитесь ею. Звезды рекомендуют совершить открытый и честный разговор.

Космический совет: отпустите свой страх конфронтации и поговорите.

♎ Весы

Как вы относитесь к стремительным романам, Весы? Не имеет значения. Сегодня у вас не будет времени, чтобы собраться с мыслями, учитывая, как скоро все обострится. Пусть слова «плыву по течению» станут вашей мантрой, хотя бы на пару дней. У звезд есть планы на вас. Один из них волшебным образом разворачивается прямо сейчас. Некоторые из вас сегодня могут почувствовать вдохновение, чтобы вместе с близкими отправиться в любимое место. Помните, что нет лучшего способа установить отношения, чтобы совершить путешествие вместе.

Космический совет: не бойтесь окунуться в омут с головой.

♏ Скорпион

Секрет гармоничных отношений: слушайте больше, чем говорите, практикуйте доброту, сострадание и сочувствие. Вы совершенствуетесь, Скорпионы. Ваши умения и способности помогут вашей любви покорить на новую высоту. Вы можете чувствовать, что развиваете почти телепатическую связь. Один взгляд через комнату, и вы точно знаете, о чем думает ваш близкий человек.

Космический совет: практикуйте доброту, сострадание и сочувствие.

♐ Стрелец

Все худшее позади, Стрельцы. Поверьте, вы вышли из мрака ночи как более сильная, более устойчивая версия себя. Впереди — радость, смех и единение. В приоритете для вас сегодня — душевно проведенное время с семьей или близким человеком. Некоторым предстоит знаковое событие, такое как помолвка, свадьба или юбилей. Не отказывайтесь от идеи знакомства с семьей вашего партнера. Эти люди могут удивить вас, оказавшись такими же странными, как и вы.

Космический совет: радость и смех обещают стать вашими постоянными спутниками.

♑ Козерог

Три шага, чтобы справиться с приступом тревоги. Первый шаг! Дышите. Вернитесь в исходное состояние. Осознайте свое окружение и обратите внимание на настоящее. Второй шаг! Начните видеть свои страхи такими, какие они есть. Третий шаг! Отдайте их высшей силе. Вещи, которые вы обнаружите в процессе: все проходит, когда вы не беспокоитесь о них.

Космический совет: меньше беспокойтесь о своих страхах, и они отпустят вас.

♒ Водолей

Измеряйте успех не по устоявшимся меркам, а по тому, как далеко вы продвинулись с тех пор, как встали на этот путь, и сколько ваших собственных цепей вам удалось разорвать и отправить в переплавку. Сегодня вам предстоит совершить еще один прорыв в вашем путешествии под названием жизнь. Пусть это знание зарядит вас энергией и заставит бесстрашно двигаться вперед. Звезды обещают успех.

Космический совет: переработайте систему оценки своих поступков.

♊ Рыбы

Почему об отдыхе иногда говорят с пренебрежением, когда он жизненно важен как для нашего благополучия, так и для продуктивности? Постарайтесь не плыть против течения. Не сопротивляйтесь роману с вашей кроватью, если того велит вам ваш организм. Или посмотрите, как вы можете преобразить ваш досуг.

Космический совет: позвольте себя отдохнуть, если этого требует ваше тело.

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